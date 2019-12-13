Зоо-вандализм: операция по спасению застрявшего кота в Екатеринбурге закончилась порчей имущества УК

Зоо-защитники на днях забили тревогу по поводу кота, якобы застрявшего в подвале дома по улице Машинистов в Екатеринбурге. Как рассказала корреспонденту Накануне.RU жительница дома Наталья, несчастное животное в течение двух дней не может вылезти из подвала. Женщина утверждала, что усатый и хвостатый не ест уже два дня и его необходимо спасать. Журналист Накануне.RU организовал спасательную команду из двух депутатов гордумы Екатеринбурга и представителей управляющей компании, и выехал на место разбираться в ситуации.

Жители сообщили, что лазеек из подвала для несчастного кота нет никаких. Однако, когда сотрудникам УК поступил первый подобный вызов, они приехали и сделали лаз для кота, какой могли. Размер лаза после убранных кирпичей позволят пролезать и залезать в подвал котам любого размера. Зоо-защитники и одна местная жительница потребовали убрать решетку и сделать для кота так называемый продух.

"Недавно появилось такое постановление правительства, обязывающее управляющие компании делать продухи. На улице холод, открытые продухи необходимы, чтобы животное могло там спрятаться. Для этого и просили убрать сетку. Кота там оставить, его кормят", - отметила в беседе с Накануне.RU волонтер Елена Тишечкина.

Прибыв на место, сотрудники УК РЭМП Железнодорожного района в присутствии своего начальника, депутата Екатеринбургской городской думы Александра Колесникова и депутата ЕГД, главы "Города без наркотиков" Тимофея Жукова стали открывать подвальную дверь. Никакого мурчания оттуда не раздавалось. Многочисленная делегация со звуками "мяу" обследовала подвал дома. В самом подвале были расставлены миски.

В итоге, кот был найден. Зверь полосатого окраса решил не даваться в руки нежданным гостям, сбежал из подвала и юркнул под одну из стоящих машин. Когда корреспондент Накануне.RU предложил коту проехать в приют для животных или на передержку, усатый был таков.

В процессе разбирательства выяснилось, что кот нигде не застревал. В подвал животное поселила жительница дома Наталья, у которой в квартире живут аж четыре кошки.

В управляющей компании жалуются на жильцов дома. По словам представителей организации, жильцы регулярно портят подвальное имущество, из-за чего рабочим постоянно приходится выезжать на место.

"Это потребительский экстремизм! И таких жильцов, которые доставляют неудобства, немало. Да и вообще, не должны кошки жить в подвале", - сказал справоросс Накануне.RU

Согласно комментарию директора по развитию УК "РЭМП Железнодорожного района" Елены Сигачевой, ломка железных продухов наносит материальный ущерб компании. Женщина уверяет, что бездомные животные могут занести блох и инфекции, от которых пострадают сами жильцы или их дети.

"Вчера в 10 часов вечера в ЖЭУ поступила заявка, что в подвальном помещении дома №2 на улице Машинистов замурован кот. Заявка была не аварийной, поэтому мы выехали на место только сегодня. Все наши подвальные помещения находятся на сигнализации. Доступа туда третьим лицам быть не должно и животным тоже. Продухи у нас должны быть открыты. К сожалению, есть такие жители, которые портят подвал, пробивая проходы для животных. На самом деле, они так не облегчают жизнь ни себе ни животным. Подвалы должны быть чистыми. Если хотите заботиться о животных, то либо берите их домой, либо отвозите в приюты. Кошки в подвале могут погибнуть", - отметила она.

Теперь зоо-защитники намерены обратиться в прокуратуру. По их мнению, УК не открывает решетки в подвалах, которые должна убирать по закону.