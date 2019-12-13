29 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Магнит, магазин (2017) | Фото: partygorsk.com

"Магнит" пожаловался на мэрию из-за ограничения движения грузовиков по дорогам Челябинска

УФАС выдало администрации Челябинска предупреждение в связи с необоснованным ограничением на перевозку грузов по автодорогам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет о распоряжении заместителя главы города по дорожному хозяйству об установлении в период повышенной интенсивности движения в часы максимальной загрузки автомобильных дорог временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Челябинска транспортных средств грузоподъемностью более 10 тонн. Оно было принято 30 октября.

В УФАС поступила жалоба от АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"). Компания сообщила, что установленные ограничения негативно скажутся на жителях Челябинска, которые в период новогодних праздников не смогут в полной мере реализовать свои потребности по приобретению продовольственных товаров и подарков к Новому году, что может привести к социальной напряженности.

Антимонопольный орган усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства в принятом распоряжении. В частности, в документе нет сроков начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения, наименования автомобильных дорог, на которых вводятся ограничения, и альтернативных маршрутов.

В связи с этим УМВД по Челябинску направило в адрес АО "Тендер" письмо об исключении движения автомобилей в городе в период с 20 по 31 декабря с 06.00 до 22.00. При этом санитарными правилами запрещен завоз продукции в ночное время с 23.00 до 7.00 часов.

УФАС усматривает в действиях мэрии нарушения закона о защите конкуренции. Ведомство потребовало внести изменения в распоряжение до 23 декабря. Если администрация не внесет поправки, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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"Магнит" пожаловался на мэрию из-за ограничения движения грузовиков по дорогам Челябинска

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Теги: Магнит, администрация Челябинска, УФАС,



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