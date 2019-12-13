29 Сентября 2020
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Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ (2018) | Фото: http://president.gov.by/

Лукашенко пожаловался на министров: "После их докладов жить не хочется и ночью не спишь"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный медицинский университет и сравнил свою работу с трудом врачей.

"Знаю, вам очень тяжело. Врач - жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение, - отметил глава государства. - Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь".

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Лукашенко пожаловался на министров: "После их докладов жить не хочется и ночью не спишь"

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Теги: александр лукашенко, работа, белоруссия, министры



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