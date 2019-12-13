29 Сентября 2020
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больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Жительница Екатеринбурга родила тройню

В уральской столице родилась тройня. Два мальчика и девочка появились на свет в акушерском стационаре №1 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ).
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты центра прооперировали женщину на 34-й неделе беременности из-за высокого давления – преэклампсии. По словам медиков, это одно из самых серьезных осложнений, возникающих во время беременности. Сейчас многодетная мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Дети, родившиеся с низкой и очень низкой массой тела, находятся под наблюдением врачей, двое из них переведены в палату интенсивной терапии новорожденных вместе с мамой. Третий еще нуждается в дыхательной поддержке, поэтому пока остается в отделении реанимации и интенсивной терапии, но скоро его тоже переведут к маме, брату и сестре.

Как уточнили в мэрии, для жительницы Екатеринбурга эта беременность первая. Она уже успела придумать имена всем детям и назвала их сразу после рождения.

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Жительница Екатеринбурга родила тройню

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Теги: тройня, дети, Екатеринбург



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