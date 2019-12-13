29 Сентября 2020
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Экономика В России
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Центробанк, как и ожидали эксперты, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25%.

ЦБ принял такое решение на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза.

Напомним, 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко - три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п.

О возможном решительном снижении ставки Набиуллина упоминала еще в середине октября. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 года.

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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

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Теги: центробанк, ключевая ставка



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