На Среднем Урале огромная труба насмерть раздавила двух рабочих

На Среднем Урале произошел несчастный случай на производстве. Погибли рабочие.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 декабря на территории ООО НПН "Аспект-Центр" в Нижней Туре: двое рабочих предприятия получили тяжелейшие травмы в результате ската металлической трубы диаметром 820 мм и длиной 11 метров. Она скатилась с вершины пирамиды, образованной складированными трубами.

Оба пострадавших мужчины скончались 12 декабря в реанимационном отделении Нижнетуринской центральной городской больницы. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве.

Как заверили в ведомстве, будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на данном предприятии.