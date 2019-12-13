29 Сентября 2020
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В Приамурье бетонную опору отремонтировали изолентой. (2019) | Фото: instagram.com/zvestnik

В Приамурье треснувший бетонный столб "починили" изолентой и пластырями

В сети обсуждают нетривиальное решение местных коммунальщиков.

Несколько дней назад Instagram-паблик Zvestnik, рассказывающий о событиях в городе Зея (Амурская область), опубликовал фото крупной трещины, образовавшейся в бетонном столбе. По данным ресурса, аварийный столб находится в районе школы №5. "Жители Зеи переживают, что столб может рухнуть и травмировать людей. Опасения не напрасны. Очевидно, что столб необходимо демонтировать, либо отремонтировать", - написал ресурс.

И вот теперь жители города могут оценить оперативную реакцию коммунальщиков. На свежем фото видно, что трещена перемотана… изолентой! По этому поводу паблик пишет: "Столб с трещиной в районе пятой школы, который уже был главной темой обсуждения нашего паблика, дождался позитивных перемен! Сурово - черной изолентой и пластырями - произведен ремонт. Кстати, подобный совет был дан в комментариях к первому посту нашей подписчицей. По ее утверждению, после ремонта скотчем столб простоит "лет триста". Пошутил кто-то? Или соответствующие службы слишком буквально восприняли рекомендацию подписчиков "Зея.Вестник"?".

В Приамурье бетонную опору отремонтировали изолентой.|Фото: instagram.com/zvestnik

Было/стало

Фото: Instagram.com/zvestnik

Правда, в комментариях оперативно появился представитель ДРСК Амурские электрические сети, который и дал пояснения: "Опора ВЛ 6 кВ предположительно была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Сообщений в энергокомпанию не поступало. О повреждении опоры увидели в соцсетях, провели обследование, на сегодня запланирована замена опоры. Отключат временно потребителей и проведут аварийно-восстановительные работы".

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В Приамурье треснувший бетонный столб "починили" изолентой и пластырями

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Теги: бетонная опора, столб, ремонт, изолента



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