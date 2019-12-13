29 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Текслер отправил в отставку первого замминистра социальных отношений Южного Урала

Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку первого заместителя министра социальных отношений Татьяну Ильину. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что решение принято по инициативе Ильиной. Контракт с ней будет расторгнут 31 декабря.

Также Алексей Текслер освободил от должности заместителя председателя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области – начальника отдела контроль-надзорной деятельности Сергея Бердова.

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Текслер отправил в отставку первого замминистра социальных отношений Южного Урала

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Теги: Алексей Текслер, отставка, Татьяна Ильина,



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