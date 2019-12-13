Текслер отправил в отставку первого замминистра социальных отношений Южного Урала
Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку первого заместителя министра социальных отношений Татьяну Ильину. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Отмечается, что решение принято по инициативе Ильиной. Контракт с ней будет расторгнут 31 декабря.
Также Алексей Текслер освободил от должности заместителя председателя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области – начальника отдела контроль-надзорной деятельности Сергея Бердова.