Текслер отправил в отставку первого замминистра социальных отношений Южного Урала

Также Алексей Текслер освободил от должности заместителя председателя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области – начальника отдела контроль-надзорной деятельности Сергея Бердова.

Отмечается, что решение принято по инициативе Ильиной. Контракт с ней будет расторгнут 31 декабря.

Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку первого заместителя министра социальных отношений Татьяну Ильину . Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .





