В Челябинске подвели итоги Года театра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил церемонию, посвященную подведению итогов Года театра в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Этот год во всей нашей стране и в области был объявлен Годом театра. Мне кажется, этот год был по-настоящему успешным и во многом прорывным. 15 театральных фестивалей, а если добавить разного рода сценические проекты, другие мероприятия – их было больше 50, они проходили по всей области. 83 примеры, сотни тысяч человек посмотрели спектакли. Это успех! Помимо творческих успехов, нужно отметить значительный вклад в развитие базы. Мы много уделили этому времени и внимания – все наши государственные театры получили поддержку, в них идет, либо уже завершен ремонт. Речь идет и о государственном академическом драматическом театре, и о государственном академическом театре оперы и балета, Камерном театре. Мы вместе с федеральным центром уделили должное внимание театрам, где чаще всего спектакли смотрят и дети. Театр кукол, молодежный театр тоже получили соответствующую поддержку по линии нацпроекта. Не обошли стороной и муниципальные театры", - подчеркнул губернатор.

Область будет поддерживать театры на постоянной основе.

"Впереди много планов. Обещаю регулярную, постоянную поддержку и внимание всем нашим театрам", - сообщил Алексей Текслер.

На мероприятии наградили лучших сотрудников культурных и лауреатов областного фестиваля "Сцена". Также глава региона поздравил с юбилеем артиста Челябинского государственного академического театра драмы Николая Ларионова. Накануне заслуженному артисту России исполнилось 80 лет.

Сохранение и приумножение театральных традиций региона, расширение творческой географии, популяризация театрального искусства и достижений, доступность шедевров театрального искусства для всех жителей Южного Урала – вот основные задачи, стоявшие перед учреждениями культуры в Год театра.

В 2019 году государственными и муниципальными театрами Челябинской области созданы 83 новые постановки, состоялось около 600 показов только премьерных спектаклей, на которые пришли более 150 тысяч зрителей. В этом году в области были проведены 15 крупных театральных фестивалей международного, всероссийского и регионального значения, почти 120 спектаклей было представлено в разных городах области и за ее пределами. Выросло количество постановок и улучшилось качество спектаклей, о чем говорит участие театральных коллективов в международных и всероссийских фестивалях.