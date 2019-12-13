70% молодых россиян откладывают деньги – на черный день, жилье и отдых

70% россиян в возрасте от 18 до 30 лет откладывают деньги, кто от случая к случаю, а кто и регулярно. Таковы данные соцопроса, проведенного компаниями "Сбербанк Управление Активами" и "Сбербанк страхование жизни" в 37 российских городах. Основные цели накоплений – финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства, покупка жилья и отдых.

Только 30% работающих молодых людей тратят все, что получают, свидетельствуют данные социологического опроса. 36% опрошенных сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, еще 34% стараются откладывать регулярно. Таким образом, доля тех, кто делает накопления, составляет среди работающей молодежи 70%. По оценке самих респондентов, их накоплений им может хватить на семь месяцев, если они останутся без работы. При этом необходимо отметить, что потребности молодых людей, как правило, достаточно скромные.

В топ-10 городов с самой высокой долей "сберегателей" в возрасте от 18 до 30 лет вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень, Рязань (города расположены в порядке убывания).

Почти четверть молодых людей, делающих сбережения, откладывают деньги на случай различных непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь резкое ухудшение здоровья (аварии, болезни, несчастные случаи). 17% копят на квартиру, 16% — на путешествия и отдых, по 12% — на ремонт квартиры и покупку машины. Еще 7% среди опрошенных молодых людей формируют накопления, чтобы получать дополнительный доход за счет их инвестирования. 4% респондентов сообщили, что копят на будущую пенсию.

В рамках исследования осенью 2019 года был проведен социологический опрос в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.