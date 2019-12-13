В Зауралье назвали имена лучших врачей года и вручили премию имени Витебского

В Кургане провели ставшую уже ежегодной традицией церемонию награждения лучших медицинских работников Зауралья.

Главную награду - премию имени выдающегося курганского хирурга Якова Витебского получил зам главного врача по хирургии Курганской больницы №2 Андрей Лунтовский, его поздравил лично губернатор региона Вадим Шумков. Церемония вручения премий "Лучший врач года" прошла в Драмтеатре.

Обращаясь к собравшимся в зале лауреатам конкурса и другим медработникам, Шумков отметил, что власти уже многое сделали для здравоохранения области.

"В течение 2019-2020 годов ставим почти три десятка новых ФАПов, впервые за огромное количество лет зашли в реальную модернизацию учреждений первичного звена. Что самое отрадное - состоялся госсовет с участием президента, где эти инициативы были поддержаны. Стало понятно, что многие регионы не могут сами самостоятельно решить накопившиеся в первичном звене проблемы. И большая страна выделяет колоссальные деньги - 550 млрд руб. на модернизацию учреждений первичного звена за 2020-2024 годы", - отметил губернатор.

По его словам, уже планируется строительство трех новых объектов в Кургане, направляются документы в Минздрав РФ по продолжению работы по модернизации учреждений первичного звена - ФАПов, поликлиник, ЦРБ.

"Говоря о модернизации, нужно помнить про людей. Потому что без вас - это просто стены. Мое поручение, чтобы, проводя модернизацию, планово и поэтапно повышали вам оплату труда. Конечно, в первую очередь будем смотреть на наименее защищенные медицинские категории - младший и средний медицинский персонал. В этом году ряд работников уже увидели небольшое увеличение", - сказал глава региона.

Директор департамента здравоохранения Зауралья Лариса Кокорина отметила, что на соискание звания "Лучший врач года" было выдвинуто 70 кандидатур. Комиссия отобрала победителей в 18 номинациях. В числе лауреатов - врачи ведущих региональных учреждений и районных больниц. Шумков вручил награды лучшему терапевту, неврологу, офтальмологу, хирургам и врачам других специальностей. В специальной номинации "За верность профессии" отмечена врач-акушер-гинеколог Курганского областного перинатального центра Светлана Войтехова. В номинации "Молодость. Новаторство. Талант" награжден заместитель главного врача по лечебной части Курганской поликлиники №2 Евгений Тельпов. Аплодисментами зал встречал победителей номинации "Врачебные династии" - семью Розенбергеров. Врачебная династия Розенбергеров началась с Владимира Розенбергера, который был главным санитарным врачом области, и его супруги Нины - микробиолога Железнодорожной санэпидстанции. С медициной по их примеру связали жизнь дети и внуки. Впервые в этом году вместе с дипломами каждый лауреат получил специальный значок "Лучший врач".

Поднялись на сцену и молодые врачи сельских больниц Курганской области, которые получили финансовую поддержку в размере 1 млн руб. по программе "Земский доктор" и 500 тыс. руб. по программе "Земский фельдшер". В этом году такие выплаты получили 20 специалистов. Также в Зауралье молодым врачам предоставляется жилье, субсидия на погашение первого взноса по ипотеке и другие меры поддержки.

Победители конкурса "Лучший врач года":

"Лучший терапевт" - врач-гастроэнтеролог Курганской областной клинической больницы Ольга Попова

"Лучший хирург" - заведующий отделением сосудистой хирургии - врач-сердечно-сосудистой хирургии Курганской областной клинической больницы Денис Давыдов и врач-хирург Шадринской центральной районной больницы Николай Рубцов

"Лучший руководитель медицинской организации" - главный врач Курганской поликлиники № 2 Юрий Александров

"Лучший неонатолог" - заведующая отделением новорожденных №1 - врач-неонатолог Курганской больницы №2 Людмила Басова

"Лучший сельский врач" - врач-терапевт Варгашинской центральной районной больницы Наталья Ершова

"Лучший акушер-гинеколог" - врач-акушер-гинеколог Курганской больницы №2 Любовь Жебелева

"Лучший анестезиолог-реаниматолог" - врач-анестезиолог-реаниматолог Курганской областной клинической больницы Михаил Гетто

"Лучший стоматолог" - заведующая стоматологическим отделением - врач-стоматолог-ортопед Курганской больницы №2 Татьяна Зинина

"Лучший врач лабораторной диагностики" - заведующая клинико-диагностической лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики Курганской поликлиники №1 Наталья Лузгина

"Лучший санитарный врач" - начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области Наталья Сергеечева

"Лучший инфекционист" - врач-дерматовенеролог Курганского областного кожно-венерологического диспансера Константин Курасов

"Лучший эндокринолог" - врач-эндокринолог Курганской поликлиники №1 Юлия Михайлова

"Лучший невролог" - врач-невролог Курганской больницы №2 Галина Лагуткина

"Лучший оториноларинголог" - заведующий взрослым отоларингологическим отделением - врач-оториноларинголог Курганской больницы скорой медицинской помощи Алексей Рыбаков

"Лучший офтальмолог" - врач-офтальмолог Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста Людмила Семенова.

В специальной номинации "За верность профессии" награждена врач-акушер-гинеколог Курганского областного перинатального центра Светлана Войтехова.

В специальной номинации "Молодость. Новаторство. Талант" - заместитель главного врача по лечебной части Курганской поликлиники №2 - Евгений Тельпов.

Победителем в специальной номинации "Врачебные династии" признана врачебная династия Розенбергеров.