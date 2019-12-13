29 Сентября 2020
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Общество В России Москва
депутат госдумы владимир мединский (2011) | Фото: er.ru

Мединский читает анонимные telegram-каналы, но не любит, когда власть "исподтишка покусывают"

Министр культуры России Владимир Мединский считает "нечестным" поведение деятелей искусства, которые публично критикуют власть, а после этого требуют у государства финансовой поддержки. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
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"Если вечером со сцены ты выражаешь активное публичное недовольство действующей государственной властью, то, наверное, не очень логично утром <...> идти к этой же власти с протянутой рукой за грантом <.> Не надо пытаться одновременно кормиться с руки и при этом так исподтишка покусывать. Это нечестно", — заявил Мединский.

При этом в этом же интервью министр культуры рассказал, что внимательно следит за критикой его ведомства, в том числе в анонимных telegram-каналах, так как это, утверждает Мединский, позволяет улучшить работу.

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Мединский читает анонимные telegram-каналы, но не любит, когда власть "исподтишка покусывают"

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Теги: владимир мединский, критика, деятели искусства, протянутая рука, государство, грант



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