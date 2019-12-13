Снижение прожиточного минимума власти Хакасии назвали "сезонным"

Уменьшение величины прожиточного минимума в Хакасии местные власти объяснили сезонным снижением цен на овощи и картофель.

Эти продукты занимают значительную часть в потребительской корзине (26%), сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

В Хакасии в третьем квартале 2019 года для пенсионеров уровень прожиточного составил 8908 рублей, для детей - 11683 рубля, для трудоспособного населения - 11734 рубля.

Таким образом уровень прожиточного минимума снизился по сравнению с предыдущим кварталом для пенсионеров на 49 рублей, для детей - на 22 рубля, для трудоспособных граждан - на 18 рублей.

Напомним, в октябре из-за снижения цен на сезонные продукты Минтруд предложил снизить и прожиточный уровень на третий квартал года. Предполагалось, что эта величина будет установлена в размере 11 тыс. 12 руб.

При этом, по мнению россиян, прожиточный минимум в два раза превышает официально установленный Минтрудом. Данные приводит "Левада-центр" по итогам опроса жителей 50 субъектов России.

Чтобы обеспечить прожиточный минимум на одного человека, необходима 21 тыс. руб. в месяц, сказали респонденты. Сегодня среднедушевой доход семьи равен 16,8 тыс. руб. в месяц, прожиточный минимум - 11,1 тыс. руб. Рост субъективного прожиточного минимума опережает рост номинальных доходов семей.

Дешевую картошку чиновники заметили, а катастрофическое положение людей – нет, комментировали ситуацию эксперты.