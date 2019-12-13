Самые дешевые живые елки к Новому году продаются в Екатеринбурге, Тольятти и Омске

С небольшим перевесом (58%) в России в этом году превалируют сторонники искусственных елок. При этом в семи крупнейших городах-миллионниках этот тренд не поддерживают, выбирая "живые" деревья для украшения дома, выяснили аналитики "Авито".

Больше всего поклонников натуральной ели проживает в Барнауле, Перми и Саратове. Декоративную ель чаще всего выбирают жители Нижнего Новгорода. В среднем по России приобрести этот обязательный атрибут Нового года стало дороже: стоимость искусственных елок увеличилась на 5%, а живых – на 9%.

Чаще всего искусственные ели выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%). Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Поклонников живой елки и аромата хвои в доме больше всего проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса. Также встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска (62%), Омска (59%), Краснодара (59%) и Ростова-на-Дону (54%).

В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных – на 22% за год. Предложение живых и декоративных елей по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно.

Главное, чтобы ель была легальной

Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей главным атрибутом праздника считалась живая ель. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске – 52%.

В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая – на 9%.

Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1 275 руб.), Омске (1 313 руб.), Казани (1 455 руб.) и Ульяновске (1 477 руб.). Самые дорогие декоративные ели продаются в Краснодаре (2 176 руб.) и Иркутске (2 059 руб.), что на 12% и 6% больше, чем в среднем по Москве (1 944 руб.) и на 23% и 16% дороже, чем в среднем по России (1 769 руб.).

Самая высокая средняя стоимость на живые новогодние елки отмечена в Барнауле (1 817 руб.) и Москве (1 544 руб.). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 руб.), Омске (642 руб.), Ижевске (669 руб.) и Екатеринбурге (695 руб.). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 руб.