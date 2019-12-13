29 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
(2004) | Фото

В Тюмени еще одного детсадовца не пустили на занятия без пробы Манту

Член избирательной комиссии Тюменской области Александр Лобов решил поддержать семью ребенка, которого, как ранее – и его собственного сына, не пускают в детский сад без пробы Манту, передает корреспондент Накануне.RU.

"В детском саду №164 Тюмени 12 декабря от образовательного процесса заведующей была незаконно (по мнению автора) отстранена несовершеннолетняя девочка. Основания те же, что у меня, - санитарные правила "Профилактика туберкулеза", пункт 5.7 которых не имеет никакого отношения к детским садам, так как детские сады являются образовательными учреждениями, а не детскими организациями (интернатами, домами ребенка, приютами, санаториями и т.д.)", - написал Лобов в одной из групп "ВКонтакте".

Он намерен "помочь родителям отстоять права их несовершеннолетнего ребенка на общедоступное дошкольное образование в муниципальных детских садах, сначала в прокуратуре, а затем в суде".

Напомним, в посещении детского сада 23 сентября отказано сыну самого Лобова. Он предоставил справку от педиатра о том, что ребенок здоров, однако в учреждении потребовали справку от фтизиатра. От дополнительных тестов родители отказались, потому врач-фтизиатр выдала справку, сделанную на основании флюорографии всей семьи, о том, что у ребенка в окружении нет инфицированных туберкулезом. Но в детском саду №158 сочли, что такой документ не является основанием для допуска ребенка. Теперь он пытается "вернуть" сына в садик через суд.

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В Тюмени еще одного детсадовца не пустили на занятия без пробы Манту

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Теги: проба Манту, детский сад № 164, справка, педиатр, фтизиатр



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