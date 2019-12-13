29 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Югре стартует конкурс на предоставление грантов губернатора

В Югре с 16 декабря стартует прием заявок по предоставлению грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества и экспертного совета, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Заявки будут приниматься от социально ориентированных некоммерческих организаций Югры на протяжении месяца - до 16 января включительно. Итоги подведут не позднее 1 апреля 2020 г.

Конкурс включает в себя следующие направления: молодежная политика, культура и искусство, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка коренных малочисленных народов Севера, поддержка институтов гражданского общества, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; охрана окружающей среды и защита животных, защита прав и свобод человека, гражданина и правовое просвещение, сохранение исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Напомним, в 2019 году на участие в первом и втором конкурсе на предоставление гранта губернатора Югры было подано 574 заявки от 341 организации региона. 127 из них победили и получили финансовую поддержку на реализацию проекта. Суммарный региональный грантовый фонд составил 100 млн руб.

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В Югре стартует конкурс на предоставление грантов губернатора

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Теги: гранты, губернатор, конкурс



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