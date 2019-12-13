Мединский пока не готов упразднять цирк с конями

Глава Минкульта России Владимир Мединский пока не готов выступить за запрещение цирков с животными, он считает это преждевременным и ждет изменения аудитории, вслед за которой поменяется и цирковой жанр. При этом он призвал ужесточать требования к содержанию животных в цирках, передает РИА Новости.

Первого января 2020 года вступают в силу положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Россельхознадзор наделяется правом на предоставление лицензий.

"Думаю, что время покажет... Надо ужесточать требования содержания животных. Для этого принимают соответствующее законодательство. За этим надо следить. Росчерком пера запрещать выступление тех или иных животных в цирке преждевременно", - сказал министр.