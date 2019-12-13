29 Сентября 2020
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Общество Курганская область
тряпки, канализация, засор (2019) | Фото: Водный союз

В Кургане из-за сброса людьми синтетических тряпок в унитаз опять сломались канализационные сети

В Кургане из-за сброса гражданами в канализацию синтетических тряпок и салфеток произошел сбой в работе оборудования.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", сотрудники очистных сооружений канализации несколько часов подряд вручную отдирали всю эту синтетику от решеток.

"Решетки не предназначены для работы с таким видом загрязнений. После попадания в них отходов из синтетического волокна, они ломаются, людям приходится очищать их вручную. Несмотря на то, что об этой проблеме мы уже неоднократно заявляли, она остается для нас актуальной", - отметил руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников.

Из-за сброса синтетики происходят локальные засоры, на поверхность выходят канализационные воды, ломается оборудование на очистных сооружениях города.

В прошлом году, например, специалисты "Водного союза" устранили более 6 тыс. засоров на сетях водоотведения Кургана.

тряпки, канализация, засор(2019)|Фото: Водный союз

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В Кургане из-за сброса людьми синтетических тряпок в унитаз опять сломались канализационные сети

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Теги: Водный союз, отходы, тряпки, синтетика, Курган, сбой



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