Рак, инсульт, ВИЧ: россияне назвали болезни, которые из больше всего пугают

Рак, инсульт и ВИЧ возглавили рейтинг недугов, пугающих россиян. Опрос проводил портал "Здоровье Mail.RU", на его данные ссылается ТАСС.

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"Респондентов попросили назвать, какие заболевания вызывают у них наибольший страх. Список возглавил рак - его боятся 69%. Следом идут инсульт (36%) и ВИЧ (30%)", - говорится в результатах исследования.

Четвертую и пятую позиции рейтинга болезней, пугающих жителей России, заняли болезни сердца (26%) и гепатит С (20%). Около 15% респондентов также выделили туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, болезни органов дыхания и грипп. "Большинство респондентов относятся к возможным болезням реалистично - 76% следят за своим здоровьем, но понимают, что и их может настигнуть недуг. Мнительными и чересчур тревожными себя назвали 8%. Остальные опрошенные надеются на свой сильный иммунитет", - отмечается в опросе.

Такой страх перед онкологическими заболеваниями руководитель проекта "Здоровье Mail.ru" Евгений Паперный объясняет недостаточным доверием россиян к отечественной системе здравоохранения. Кстати, ранее ВЦИОМ выяснил, что 41% россиян не доверяют поставленному им диагнозу или перепроверяют назначения врачей. В городах-миллионниках перепроверять диагноз или назначенные им лекарства за последние 3-5 лет приходилось большему количеству респондентов (48%), чем россиянам из крупных городов численностью 500-950 тыс. жителей (39%).