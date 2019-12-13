Работники челябинского завода пожаловались Бастрыкину на невыплату заработной платы

Работники одного из заводов в Челябинской области на личном прием граждан пожаловались председателю СК России на невыплату заработной платы.

"Задолженность по зарплате составила свыше 2 млн руб. При этом собственник завода и его адвокат в настоящее время преднамеренно осуществляют банкротство предприятия и вывод денежных средств за границу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России.

Александр Бастрыкин поручил в течение месяца завершить расследование уголовного дела и направить его в суд.