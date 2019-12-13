За сутки в разных частях Зауралья перевернулись три авто - пострадали люди, в том числе ребенок

В Курганской области за сутки в разных районах региона перевернулись три машины, в авариях травмы получили несколько человек, в том числе ребенок.

Как рассказали Накануне.RU в ГИБДД Зауралья, первая авария случилась 12 декабря утром в Шадринском районе - женщина 1977 года рождения за рулем "Шевроле" не справилась с управлением и машина слетела в кювет. На переднем сиденье в автокресле лежала годовалая девочка.

"Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу", - добавили в полиции.

Второе опрокидывание автомобиля произошло в тот же день, но вечером - в 22.00 в Далматовском районе. Водителя "ВАЗа" пятнадцатой модели, предварительно, ослепила встречная машина и он также слетел с дороги. В этой аварии пострадал пассажир 1988 года рождения, его доставили в больницу.

Третья авария с опрокидыванием случилась в Куртамышском районе - там "Хендай" слетел с дороги, пострадала женщина-водитель 1985 года рождения.