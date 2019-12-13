В Нижнем Новгороде мужчина полтора года истязал соседей конским ржанием, на него завели уголовное дело

В Нижнем Новгороде 46-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы за то, что из его квартиры периодически раздавались необычные звуки, мешавшие соседям. По данным полиции, нижегородец систематически включал записи конского ржания.

"Следователями ОВД доказана причастность мужчины 1973 года рождения к истязанию жителей одного из домов, расположенных на ул. Березовской областного центра. С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома", - цитирует ТАСС представителя регионального полицейского главка.

По данным ведомства, мужчина арестован. Уголовное дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание двух и более лиц"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.