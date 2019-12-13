Товарооборот между РФ и КНР вновь вырос в этом году

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
газопровод, трубопровод, Россия, Китай (2016) | Фото: pravda-tv.ru

Товарооборот между РФ и КНР вновь вырос в этом году

Министерство комерции КНР сообщило, что в этом году товарооборот с Россией достигнет 110 млрд долларов.
Читайте также:

Как сообщает "Синьхуа", официальный представитель ведомства Гао Фэн, только с января по ноябрь двусторонний товарооборот составил 100,32 млрд долларов США, на 3,1% превысив этот показатель за аналогичный период прошлого года.

Кроме того меняется и структура товарооборота. Например, импорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 12,4%, а экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем на 66%.

Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 10,7%.

Прошедшие в 2018 и 2019 гг. годами китайско-российского межрегионального сотрудничества и обменов позволили наладить сотрудничество между регионами и компаниями обеих стран.

Следующие годы, 2020 и 2021 гг., объявлены годами научно-технологических инноваций, что поспособствует дальнейшему взаимодействию между КНР и РФ в разных отраслях.

Китай уже девятый год остаётся крупнейшим торговым партнёром России. Рост товарооборота в долларовом эквиваленте замедлился в 2014 г. из-за девальвации рубля, но с 2017 г. стал быстро увеличиваться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Товарооборот между РФ и КНР вновь вырос в этом году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КНР, РФ, торговля, товарооборот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети