Товарооборот между РФ и КНР вновь вырос в этом году

Министерство комерции КНР сообщило, что в этом году товарооборот с Россией достигнет 110 млрд долларов.

Как сообщает "Синьхуа", официальный представитель ведомства Гао Фэн, только с января по ноябрь двусторонний товарооборот составил 100,32 млрд долларов США, на 3,1% превысив этот показатель за аналогичный период прошлого года.

Кроме того меняется и структура товарооборота. Например, импорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 12,4%, а экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем на 66%.

Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 10,7%.

Прошедшие в 2018 и 2019 гг. годами китайско-российского межрегионального сотрудничества и обменов позволили наладить сотрудничество между регионами и компаниями обеих стран.

Следующие годы, 2020 и 2021 гг., объявлены годами научно-технологических инноваций, что поспособствует дальнейшему взаимодействию между КНР и РФ в разных отраслях.

Китай уже девятый год остаётся крупнейшим торговым партнёром России. Рост товарооборота в долларовом эквиваленте замедлился в 2014 г. из-за девальвации рубля, но с 2017 г. стал быстро увеличиваться.