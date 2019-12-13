В Магнитогорске машина "скорой" могла проехать по человеку

В Магнитогорске полиция проверяет информацию о наезде машины "скорой помощи" на мужчину.

"12.12.2019 в 19:33 был совершен наезд на мужчину по адресу Калмыкова, 4, водитель скорой помощи проехал по человеку и уехал с места происшествия", - сообщил очевидец в местном сообществе "На дорогах Магнитки".

В комментариях эту информацию опровергли.

"У человека инсульт, скорая его не задела даже, приехав на подстанцию, снова вызов на тот же адрес. Приехали, положили на носилки и увезли в комбинатовскую с инсультом. Вот люди лишь бы грязью облить", - написал Александр.

Однако позже под постом написала девушка, которая представилась родственницей пострадавшего.

"Это мой свекр, автор поста, напишите, пожалуйста, мне в ЛС, у него не инсульт, его сбили. Человек сильно пострадал, сейчас в реанимации", - сообщила она.

Известно, что уже ночью медицинскую бригаду экстренно сняли с маршрута для дачи показаний. Водителя доставили в полицию.

В настоящий момент проводится проверка, полиция устанавливает, при каких обстоятельствах мужчиной были получены повреждения.