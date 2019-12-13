29 Сентября 2020
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Общество В России
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Россияне стали есть меньше рыбы и овощей, но налегают на яйца - Росстат

Росстат узнал, как изменилось потребление продуктов россиянами за последние пять лет. По данным мониторинга, проводимого раз в пятилетку, больше всего снизилось потребление рыбы – на 29: у женщин и на 28% у мужчин. . В 2018 году в среднем россияне съедали 14,4 и 19,5 кг рыбы соответственно, пять лет назад потребление рыбы и продуктов из нее оценивалось в 20,4 и 27,1 кг, пишет РБК.
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Существенно меньше россияне стали есть картошки: и для женщин, и для мужчин падение составило 26%, до 43,8 и 64,4 кг в год соответственно.

Резко уменьшилось потребление овощей и бахчевых: у женщин — на 21%, до 78,1 кг в год; у мужчин — на 17%, до 97,2 кг в год. Потребление хлеба, макарон, кондитерских изделий и других хлебных продуктов у россиян обоего пола снизилось за пять лет на 10%, до 68,5 кг и 100,6 кг, мяса и мясных продуктов — на 4% у женщин, до 68,5 кг, и на 5% у мужчин (115,4 кг).

Фрукты и ягоды — единственная категория, которую женщины едят активнее мужчин: 77,5 кг против 66,4 кг в год. Но потребление и этих продуктов за пять лет уменьшилось: у женщин на 7%, у мужчин на 8%.

В рационе мужчин на 12% снизилось количество сахара, а у женщин оно осталось на уровне 2013 года (27,2 и 23,3 кг в год на человека соответственно).

На фоне падения потребления основных продовольственных групп Росстат зафиксировал резко возросшее потребление яиц. С 2013 года женщины стали есть их на 29% больше — в прошлом году россиянка съедала в среднем 220 шт. У мужчин потребление выросло на 22%, до 364 яиц. На то, что в России потребляют слишком много яиц, указывали аналитики Sberbank Investment Research: по их данным, в год россиянин ест на 20 яиц больше нормы. Средний житель России, по их оценкам, съедает 280 яиц в год, что больше, чем в США или Евросоюзе.

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Женщины увеличили в своем рационе количество молочных продуктов: с 2013 года рост на 3%, до 285,5 л в год в пересчете на молоко. Показатели для мужчин — снижение на 2%, до 310,8 л. Также женщины стали пить немного больше безалкогольных напитков — на 1,2% (315,1 л), тогда как у мужчин их потребление упало (в год средний россиянин выпивает 366 л).

Что касается алкогольных напитков, в опубликованных материалах Росстата нет информации о динамике потребления, а приводятся данные только за 2018 год. Женщины в среднем выпили 0,37 л в пересчете на чистый алкоголь, мужчины — почти в пять раз больше, 1,78 л.

Ранее Росстат представил и другие цифры: в каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась. 71,3% домохозяйств считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.

Доля семей, которым достаточно той еды, которую они хотят есть, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3%, а в 2018 году — уже 51,7%; Около 4,6% респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (для сравнения, в 2013 году таких было больше — 5,8%). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных семьях (7,7%), многодетных (7,5%), а также в семьях, состоящих только из пенсионеров (7,1%).

Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%) и многодетные семьи (38,9%).

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Россияне стали есть меньше рыбы и овощей, но налегают на яйца - Росстат

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Теги: россияне, питание, продукты, росстат, овощи, рыба, яйца



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