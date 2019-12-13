Следователи, врачи и прокуратура проверяют, чем отравили больше 60 детей в садике в ХМАО

Сотрудники прокуратуры и югорского управления СКР начали проверки обстоятельств массовой вспышки кишечной инфекции в детском садике "Страна чудес", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, всего заболели 63 ребенка, трое лечатся в стационаре. Все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры принимаются полностью. Тяжелых форм нет. Садик закрыт на карантин. Все остальные образовательные учреждения работают в прежнем режиме.

В проверке, инициированной следователями и представителями прокуратуры, участвуют представители здравоохранения, образования.