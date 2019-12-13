29 Сентября 2020
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Общество В России Вологодская область
видеофиксация камера дорожный знак скорость ограничение (2019) | Фото:Накануне.RU

Названы регионы России, в которых камеры на дорогах эффективнее всего влияют на поведение водителей

Ростех и "ГЛОНАСС" проанализировали эффективность стационарных комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах. "ГЛОНАСС-БДД" собрала данные более чем 15 тыс. камер, а также статистику ДТП с пострадавшими на дорогах страны за последние пять лет.

"Для каждой камеры было рассчитано ее влияние на снижение ДТП по итогам 10 месяцев 2019 года. Камеры, которые положительно повлияли на статистику ДТП, признаны эффективными", - говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

Лидерами среди регионов с большим количеством камер (более 500 единиц) стали Самарская область, где 19% комплексов положительно повлияли на дорожную статистику, а также Республика Татарстан и Москва, где этот показатель составляет 10%. В топе эффективных регионов с количеством камер от 200 до 500 – Вологодская область (21%), Рязанская область (18%), Челябинская область (17%).

Среди регионов с небольшим количеством камер (от 50 до 200 единиц) лидером стала Республика Северная Осетия – Алания (38% камер повлияли на статистику нарушений ПДД). На втором месте – Красноярский край (35%), на третьем – Сахалинская область (20%).

"Мы также смогли определить, как камеры влияют на число нарушителей скорости и на сами характеристики транспортного потока. Например, в Элисте всего за 20 недель доля водителей, соблюдающих скоростной режим в местах установки камер, увеличилась с 24 до 59%. В Ижевске за 19 недель количество аккуратных водителей выросло в два раза. Примечательно, что в целом по России в 3% случаев, несмотря на наличие камер, статистика ДТП и нарушений ПДД ухудшилась. Обычно камера демонстрирует высокий уровень эффективности в момент установки. По истечении нескольких месяцев или лет, когда картина улучшается, этот показатель формально снижается. Однако камера продолжает выполнять профилактическую функцию. Такой эффект мы видим, например, в Москве, других городах, где внедрение дорожных камер началось сравнительно давно", – рассказывает генеральный директор "ГЛОНАСС-БДД" Максим Нечеухин.

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Названы регионы России, в которых камеры на дорогах эффективнее всего влияют на поведение водителей

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Теги: камера на дороге, комплекс фотовидеофиксации, пдд, нарушение, ростех



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