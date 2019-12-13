"Аэрофлот" получит 13 дальнемагистральных самолетов

В 2020 году авиакомпания "Аэрофлот" получит 13 дальнемагистральных самолетов.

Среди них - 11 Airbus 350-900 и два Boeing 777-300. В настоящее время перевозчик эксплуатирует 19 Boeing 777 и 19 Airbus 330.

Таким образом, в предстоящем году произойдет самое масштабное обновление широкофюзеляжного флота в новейшей истории "Аэрофлота": с 2000 года авиакомпания получала максимум восемь таких лайнеров в году – в 2009 и 2012 гг., пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, вице-премьер России Максим Акимов считает, что говорить о приватизации "Аэрофлота" преждевременно. Появившиеся предложения на этот счет в правительстве пока не обсуждались, "дискуссия об этом впереди".

О частичной приватизации в том или ином формате нацперевозчика говорят уже давно. Так, глава ФАС Игорь Артемьев предлагал приватизировать "дочку" "Аэрофлота" - лоукостер "Победа". Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев идею отвергал, отмечая, что сейчас "Победа" является драйвером роста группы (в ГК входят "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и "Аврора"). Но при этом он не исключил, что до 25% акций "Победы" выставят на IPO (первичное размещение акций на бирже).