29 Сентября 2020
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(2017) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Международный фестиваль ледовой скульптуры проходит в Екатеринбурге

Международный фестиваль ледовой скульптуры стартовал в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, мероприятие будет проходить с 12 по 25 декабря. Тема фестиваля - "200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями". На мероприятие съедутся мастера ледового искусства не только со всей России, но и дальнего зарубежья. На участие в шоу было подано 27 заявок, в том числе три – от екатеринбуржцев.

В течение двух недель семь пар конкурсантов будут трудиться в Новогоднем городке, высекая из ледяных глыб высотой шесть метров свои скульптуры.

Подведение итогов фестиваля и определение его победителей и призёров состоится 25 декабря на площади 1905 года. Открытие новогоднего городка ожидается 27 декабря.

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Международный фестиваль ледовой скульптуры проходит в Екатеринбурге

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Теги: ледовые скульптуры, Екатеринбург



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