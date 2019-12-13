29 Сентября 2020
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Экономика В России
Максим Орешкин (2018) | Фото: kremlin.ru

Орешкин заявил о "потерянном полугодии" для российской экономики

РФ в экономическом смысле потеряла первое полугодие 2020 года.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первая половина предстоящего года будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования.

По словам министра, годовая инфляция в первом квартале 2020 года может опуститься ниже 2,5%.

"К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли", - отметил министр, сообщает "Прайм".

Тем временем, у представителей малого бизнеса в России отмечается усиление пессимистических настроений по отношению, как к общей экономической обстановке в стране, так и к ситуации в собственных компаниях.

Согласно исследованию "Альфа-банка" "Пульс малого бизнеса", более негативно бизнес был настроен только в кризисном 2015 году.

86% участников исследования сообщили, что развитие предпринимательства тормозит сложившаяся экономическая ситуация в России. Говоря о ситуации в собственной компании, 53% респондентов заявили о снижении прибыли, 32% — о уменьшении среднего чека, 35% - о сокращение числа клиентов.

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Орешкин заявил о "потерянном полугодии" для российской экономики

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Теги: Орешкин, экономика, потребительский спрос



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