Билан сообщил о прошлом романе с Рудковской

Российский исполнитель Дима Билан признался, что у него был мимолётный роман с продюсером Яной Рудковской.

По словам певца, он начинает дружить с девушками после какой-то романтической истории. Билан, говоря о романе со своим наставником, заявил, что думал, почему у них не сложились отношения, и он её упустил.

По словам музыканта, у него своя дорога — "сложная, тернистая, со своими проблемами", сообщает "Комсомольская правда".

Тем временем, имя Димы Билана, только-только вырулившего из скандала с пьяным выступлением в Самаре, может оказаться в центре новой истории. На этот раз – заграничной.

Билан отказался выступать на концерте звезд "Евровидения".

Концерт должен состояться в Амстердаме. Организаторы пригласили на него не только непосредственно победителей (Билан является единственным пока артистом из России, занявшим на "Евровидении" первое место), но и тех артистов, которые подобрались близко к победному месту или просто запомнились ярким выступлением. Например, пригласили и Сергея Лазарева, который выступал на "Евровидении" два раза и в максимуме занимал третье место.