Евро опустился ниже 70 рублей

12 декабря евро на Московской бирже впервые с сентября упал ниже 70 руб., потеряв 63 коп. к закрытию среды и стоил 69,82 руб.

Доллар подешевел на 56 коп. до 62,71 руб. Последний раз американская валюта стоила меньше 63 руб. в июле уходящего года.

Основным фактором, игравшим в пользу рубля, оставались итоги заседания ФРС США, после которых индекс доллара обновил минимум за несколько месяцев. ФРС сохранила базовую ставку на уровне 1,5–1,75%.

Также рубль укрепился благодаря тому, что сначала ЦБ Бразилии снизил свою ключевую ставку до минимума в 4,5%, а затем и ЦБ Турции снизил ставку на 200 базисных пунктов.

Кроме того, вечером 12 декабря американский президент Дональд Трамп написал в Twitter о том, что США близки к заключению торговой сделки с Китаем, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что приток иностранного капитала в российскую экономику укрепил рубль. По ее словам, с начала 2019 года национальна валюта продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Рубль укрепился на 8,5% к американскому доллару и почти на 11%— к евро.

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".

Как сообщила заместитель руководителя "Альпари" Наталья Мильчакова, при этом доллар, наоборот, вырастет. По словам эксперта, в текущем месяце рубль перестал расти по отношению к доллару и евро.

К концу осени Мильчакова прогнозирует курс доллара в диапазоне 63,2-64,5 руб., курс евро - 70-71 руб.