29 Сентября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
учитель с учениками (2019) | Фото: Fotolia / Gpointstudio / РИА Новости

С 2021 года в Югре работа педагогов станет предметом независимой оценки специализированного Центра

Работники системы образования смогут получить независимый анализ своего педагогического мастерства и рекомендации по повышению квалификации в Центре оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и руководителей (ЦОПМКП). Один из центров запустят в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2021 году, но уже сейчас известны инструменты и принципы оценки.

Важными задачами нового учреждения станут тестирование педагогов перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также сертификация программ дополнительного профобразования.

точка роста(2019)|Фото: Global Management Challenge / РИА Новости

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Профессиональный экзамен будет проводиться по единым контрольно-измерительным материалам с привлечением высококвалифицированных экспертов. Результаты проведенной диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя. Педагог получит рекомендации и сможет ликвидировать пробелы в своей деятельности.

"Работа центра должна быть построена с учетом необходимости организации независимой оценки профессионального мастерства, на основе которой будет выстроено сопровождение непрерывного профессионального развития педагогических работников с акцентом на индивидуализацию и персонификацию этого процесса, на личные потребности и профессиональные дефициты педагога", — прокомментировала РИА "Новости" директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры "Институт развития образования" Галина Дивеева.

Эксперт отметила, что основными принципами независимой оценки профессиональной квалификации педагогов должны стать достоверность, объективность, надежность, уменьшение зависимости от предвзятости экспертов.

В качестве инструментов оценки готовности педагогических работников к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта предусматривается оценка профессионального портфолио, оценка профессиональных знаний, а также оценка профессиональных компетенций (профессиональный экзамен в условиях ЦОПМКП).

Всего 48 субъектов России прошли конкурсный отбор на получение субсидии из федерального бюджета для создания подобных центров в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

урок в школе, планшет(2019)|Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy / РИА Новости

Центры независимой оценки педагогов появятся в регионах России к 2024 году

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С 2021 года в Югре работа педагогов станет предметом независимой оценки специализированного Центра

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Теги: нацпроект образование, педагоги югры, аттестация педагогов, экзамены



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