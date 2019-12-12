28 Сентября 2020
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компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

В составе "кибердружин" ХМАО - 1,5 тысячи учащихся

Интернет-источники в ХМАО на наличие антиобщественных и антисоциальных действий, в том числе экстремистского толка проверяют более тысячи волонтёров.

Infox, ссылаясь на начальника управления по профилактике терроризма АТК Югры Евгения Лейкома, передаёт, что для этой цели в регионе привлекли молодежные ячейки "Кибердружин", созданные в местных образовательных организациях. Всего этой работой заняты 1234 человека.

За девять месяцев текущего года ими проведён мониторинг шестнадцати тысяч интернет-источников, по итогам которого выявлено более 1,2 тысячи подозрительных действий со стороны пользователей Сети. 552 интернет-страницы уже заблокированы.

В сентябре этого года школьников Югры начали обучать безопасности в интернете. Напомним, тогда чиновники сообщили о том, что общая численность "Кибердружин" в ХМАО составляет 4 тыс. человек.

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В составе "кибердружин" ХМАО - 1,5 тысячи учащихся

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Теги: ХМАО, Югра, кибердружины, экстремизм



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