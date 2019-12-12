На Южном Урале кассация подтвердила незаконность дорожного контракта за 374 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе постановление 18 арбитражного апелляционного суда, которым признан недействительным госконтракт на выполнение работ по капремонту трассы "Миасское - Шадринск" Курганской области на 374 млн руб.

Контракт был заключен между Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и предприятием "Южуралмост", говорится на сайте УФАС России по Челябинской области.

Еще два года назад комиссия УФАС рассмотрела жалобу ЗАО "Уралмостострой" на действия аукционной комиссии Министерства, которая незаконно отклонила его заявку. Комиссия установила, что заявка "Уралмостростроя" была отклонена незаконно, так как в протоколе поведения итогов аукциона не указано фактическое обоснование отклонения заявки.

Министерство получило предписание не заключать контракт по результатам аукциона, а аукционная комиссия должна отменить протоколы подведения итогов закупки.

Тогда "Уралмостострой" обратилось в суд с требованием признать недействительными данные торги и контракт, заключенный по результатам торгов. Арбитражный суд Челябинской области пришел к выводу об отсутствии оснований для признания торгов, их результатов и заключенного контракта недействительными, поскольку на дату вынесения судебного акта обязательства были уже исполнены.

18 арбитражный апелляционный суд не согласился с указанной позицией суда первой инстанции и указал, что признание торгов и, как следствие, договоров, заключенных с лицами, выигравшими торги, недействительными, не поставлено в зависимость от факта исполнения сделки.

В судах было указано, что действия Министерства привели к тому, что устраняется добросовестная конкуренция, нивелируется деятельность органов государственной власти в сфере осуществления закупок.