В Сургуте батарейка три дня пролежала в пищеводе годовалой девочки

Врачи Сургута спасли годовалую пациентку – вытащили у нее из пищевода батарейку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Заведующий детским хирургическим отделением Сургутской ГКБ Максим Смоленцев рассказал, что состояние пострадавшей "было пограничным". Попавшая в организм батарейка уже через два часа дает сильный электрохимический ожог.

"В нашем случае она пробыла в пищеводе три дня, привела к перфорации стенки пищевода, прободению в плевральную полость и целому ряду тяжелейших осложнений, в том числе к развитию сепсиса – состояния, которое очень часто приводит к летальным исходам", - сказал он.

Маленькая пациентка провела в реанимации 25 дней и перенесла около десяти операций, ее выписали, но до окончательного излечения еще далеко.

"Это один из самых тяжелых, но показательных случаев – и проглоченный предмет оказался опасным, и обнаружили его не сразу. Всего же с инородными телами желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей к нам ежегодно поступает около 60-70 пациентов. И почти все они – дети", - сказал медик.