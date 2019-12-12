28 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
школа урок физкультура спортзал (2012) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге школьники искалечили своего одноклассника на уроке физкультуры

В одной из гимназий Екатеринбурга произошло ЧП: учащиеся сломали позвоночник своему однокласснику.

Как пишет издание "Лампа", все случилось в гимназии на Эльмаше: ученик шестого класса играл с ребятами в спортивном зале на физкультуре. Те взяли его за ноги и руки, стали раскачивать и в итоге уронили на пол.

Ребенок почувствовал резкую боль и не смог встать, ему вызвали "скорую". Оказалось, что у него закрытый перелом позвоночника. Утверждается, что мать пострадавшего хочет наказать одноклассников сына и уже обратилась в полицию.

Скорая помощь(2019)|Фото: Накануне.RU

В УМВД России по Екатеринбургу подтвердили факт инцидента.

"В настоящее время по данному факту подразделением службы по делам несовершеннолетних отдела полиции №14 проводится проверка. Сотрудники полиции опросили всех участников инцидента. Мальчик направлен на судебно-медицинское исследование", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Там добавили, что по итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.

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В Екатеринбурге школьники искалечили своего одноклассника на уроке физкультуры

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Теги: школьники, позвоночник, травма, полиция, Екатеринбург



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