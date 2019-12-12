Все остальные образовательные учреждения работают в прежнем режиме.

Всего заболели 63 ребенка, трое лечатся в стационаре. Все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры принимаются полностью. Тяжелых форм нет.

Один из садиков Ханты-Мансийска, "Страна чудес", закрыт на карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

В Ханты-Мансийске садик "Страна чудес" закрыт на карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции





