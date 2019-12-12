28 Сентября 2020
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Общество В России Москва
(2004) | Фото: Газета.Ру

Кредиторы Гусинского хотят отсудить у НТВ и ВГТРК почти 8 млрд рублей

Кредиторы Владимира Гусинского хотят взыскать с НТВ и ВГТРК почти 8 млрд руб. за показ сериалов "Тайны следствия" и "Ментовские войны".
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По данным "Ведомостей", иски поданы в рамках дела о банкротстве российской телекомпании "Форвард-Фильм", одной из компаний медиагруппы Гусинского. Требования к ВГТРК составляют 657,6 млн руб., к НТВ — $112,8 млн, уточнил представитель истцов.

По мнению истцов, телекомпании незаконно "вывели" права на сериалы и платежи за их показы на швейцарскую фирму "Нью Сенчури Дистрибьюшн Гмбх". В результате производитель сериалов — "Форвард-Фильм", взявшая на себя все обязательства перед кредиторами и поставщиками, "не получила оплаты от НТВ и осталась без прав на показ сериалов", отмечают истцы. Гусинский в свою очередь получил "от телеканалов деньги за показ сериалов, производство которых не оплатил".

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Кредиторы Гусинского хотят отсудить у НТВ и ВГТРК почти 8 млрд рублей

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Теги: владимир гусинский, кредиторы, иск, нтв, вгтрк, ментовские войны, тайны следствия



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