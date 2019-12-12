Привет Поклонской: Володин призвал покончить с "парламентским туризмом"

На очередном пленарном заседании Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал коллег покончить с "парламентским туризмом", который, по его мнению, является дорогостоящим удовольствием, а также не всегда носит конкретные цели.

Поводом для критики стала поездка парламентской делегации в Австралию – она планировалась на 11-18 января 2020 года и обошлась бы бюджету в 5,5 млн руб. Мероприятие – Азиатско-Тихооакеанский парламентский форум.

Сари, конечно, красивое.

Очевидно это значит, что сократится количество поездок в том числе и у Натальи Поклонской, которая в последнее время буквально не вылезает из командировок. Сейчас на своем telegram-канале она рассказывает о поездке в Индию (каталась на рикше, примерила сари, пообщалась с коллегами и министром социальной справедливости), до этого она побывала в Сербии на международной конференции под названием "Белградский диалог".