Лиса-металлург поселилась на заводе "Амурсталь"

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
Лиса живет на заводе &quot;Амурсталь&quot;. (2019) | Фото: vk.com/komsagram

Лиса-металлург поселилась на заводе "Амурсталь"

Забавное видео сняли сотрудники металлургического цеха "Амурстали" (Комсомольск-на-Амуре). Несмотря на постоянный шум и присутствие людей в здание завода стали наведываться лисы. Одно из животных рабочие назвали Манькой, позже она привела в цех еще двух своих "родственников". "В лесу есть нечего, вот они и приходят", - комментируют сотрудники предприятия.

Между тем, ветеринары не приветствуют такое тесное взаимодействие людей и диких животных. "У нас есть сообщения о появления лис не только на заводе "Амурсталь", но на авиапредприятии Комсомольска-на-Амуре, - цитирует агентство "Хабаровский край сегодня" заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталью Пылину. – По этому поводу мы уже направили обращения в Минприроды и правоохранительные органы с просьбой отловить этих животных. Дело в том, что такое поведение этих диких животных явно ненормально. Лисы – естественный резервуар инфекции бешенства. Многие думают, что бешенство - это разъяренное животное с открытой пастью и капающей из неё слюной. На самом деле бешенство может у лис проявляться совсем иначе. Животное спокойное, ластиться к человеку. Это усыпляет бдительность. Человек контактирует с хищником, получает укус и заражается смертельно опасным бешенством".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лиса-металлург поселилась на заводе "Амурсталь"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лиса, бешенство, амурсталь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети