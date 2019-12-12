Лиса-металлург поселилась на заводе "Амурсталь"

Забавное видео сняли сотрудники металлургического цеха "Амурстали" (Комсомольск-на-Амуре). Несмотря на постоянный шум и присутствие людей в здание завода стали наведываться лисы. Одно из животных рабочие назвали Манькой, позже она привела в цех еще двух своих "родственников". "В лесу есть нечего, вот они и приходят", - комментируют сотрудники предприятия.

Между тем, ветеринары не приветствуют такое тесное взаимодействие людей и диких животных. "У нас есть сообщения о появления лис не только на заводе "Амурсталь", но на авиапредприятии Комсомольска-на-Амуре, - цитирует агентство "Хабаровский край сегодня" заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталью Пылину. – По этому поводу мы уже направили обращения в Минприроды и правоохранительные органы с просьбой отловить этих животных. Дело в том, что такое поведение этих диких животных явно ненормально. Лисы – естественный резервуар инфекции бешенства. Многие думают, что бешенство - это разъяренное животное с открытой пастью и капающей из неё слюной. На самом деле бешенство может у лис проявляться совсем иначе. Животное спокойное, ластиться к человеку. Это усыпляет бдительность. Человек контактирует с хищником, получает укус и заражается смертельно опасным бешенством".