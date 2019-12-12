На зарплаты пермских работников культуры и образования дополнительно выделят 34,8 миллиона рублей

Комитет гордумы Перми одобрил перераспределение расходов городского бюджета на 2019-2021 годы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Проект изменений представила замглавы Вера Титяпкина. Всего предлагается перераспределить 116 млн руб. На увеличение зарплаты работников учреждений культуры и дополнительного образования в сумме 34,8 млн руб. 34 млн руб. будет выделено на содержание сетей наружного освещения муниципальным предприятием "Горсвет", 19,4 млн руб. будет выделено на содержание жилья и оказание социальной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилье. Также дополнительные средства получат учреждения спорта. Их предлагается профинансировать на 10,4 млн руб.

Вопрос будет рассмотрен на заседании пермской городской думы.