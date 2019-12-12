28 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Администрация города Нижневартовска, табличка (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Нижневартовска высоко оценили роль общественности в борьбе с коррупцией

В администрации Нижневартовска члены комиссии по противодействию коррупции оценили роль общественников в формировании антикоррупционного поведения граждан и повышении их правовой культуры. Заседание прошло накануне под председательством главы города Василия Тихонова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Эффективность работы подтверждает тесное взаимодействие власти и институтов гражданского общества. В Нижневартовске работает Общественная палата, созданы наблюдательные (родительские и попечительские) советы и иные коллегиальные органы.

Горожане активно участвуют в оценке качества работы учреждений социальной и жилищно-коммунальной сферы, а также в обсуждении проектов законов Югры и Нижневартовска, они которые в обязательном порядке проходят общественную экспертизу.

Круг вопросов, которые вызывают наибольший интерес со стороны общественников, – прием ремонтно-дорожных работ, проверка школьного питания, формирование списков детей на получение места в дошкольные образовательные учреждения, использование муниципального имущества. Тихонов отметил важность роли общественников в реализации мер, направленных на борьбу с коррупцией, и поручил членам комиссии как можно чаще привлекать граждан к обсуждению общегородских вопросов.

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Власти Нижневартовска высоко оценили роль общественности в борьбе с коррупцией

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Теги: Василий Тихонов, противодействие коррупции, комиссия



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