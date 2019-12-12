28 Сентября 2020
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Подготовка к Новому году, Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в рамках подготовки к Новому году устанавливают ледовые скульптуры и главную елку

Нижневартовск продолжает подготовку к предстоящим новогодним праздникам. На площади Нефтяников возводят ледовый городок. Теплая погода не должна повлиять на работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, одна из самых популярных сказок Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева" станет главной темой новогоднего украшения центральной площади столицы Самотлора. Ледяные фигуры обретут формы героев любимого многими произведения: "Снежная королева и Кай", "Медведи на льдине", "Сталактиты", "Герда", "Олень", "Мишка", "Кай", "Трон" и "Зеркало". Катка на этой территории не будет. Вместо него появится лабиринт изо льда. Установят горки.

"Лед для строительства фигур подрядчик, одна из местных компаний, заготавливает на карьерах, расположенных недалеко от города. Работы идут по графику, теплая погода не влияет на них. Начался монтаж главной новогодней елки. К середине следующей недели она будет установлена вместе со световым украшением", - сказал главный инженер МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" Владимир Хвостанцев.

Подготовка к Новому году, Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Подготовка к Новому году, Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Высота новой елки – 22 м. Она будет украшена светящимся "шатром" сверху и множеством огней по всей высоте. Ее особенностью является оснащенность современной технологией дополнительной реальности. При создании фото на смартфон через специальное приложение на фоне елки на экране будет появляться анимированный персонаж. Открытие ледового городка состоится 22 декабря.

Создавать новогоднее настроение намерены и управляющие компании города. Во дворах микрорайонов будут установлены новогодние елки, сделаны снежные горки. Горожане также могут развлечься и на ледовых катках, которые уже работают.

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В Нижневартовске в рамках подготовки к Новому году устанавливают ледовые скульптуры и главную елку

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Теги: ель, игрушки, праздник, Новый год



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