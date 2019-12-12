В России в 2019 году на 5% снизилась смертность от внешних причин

За 10 месяцев 2019 года в России снизилась общая смертность и еще больше - смертность от внешних причин. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

Общая смертность снизилась почти на 2%, однако в условиях старения населения и увеличения доли пожилых людей это означает существенный рост ожидаемой продолжительности жизни. По итогам года она приблизится к 74 годам.

От внешних причин умерли 107,3 тыс. человек, что на 5,3 тыс. меньше, чем в прошлом году, или на 5%. Так, в ДТП погибли 10,7 тыс. (снижение на 9%). Это несколько расходится с данными ГИБДД, которая называет цифру более 15 тыс. от всех видов транспортных несчастных случаев и прогнозирует рост смертности на дорогах (Росстат дает 14,4 тыс.).

От случайных утоплений погибли 3,6 тыс. (сокращение на 20%). Были убиты 6,2 тыс., покончили самоубийством 14,7 тыс. По этим причинам смерти сокращение составило 6%.

С начала 2000-х сокращение смертности от внешних причин достигнуто впечатляющее. Так, если в 2003 году умерли 335 тыс., то в 2019 ожидается около 130 тыс., т.е. в 2,5 раза меньше. По самоубийствам сокращение составляет 3 раза, убийствам - 6 раз, случайным отравлениям алкоголем - 6 раз, всем видам транспортных несчастных случаев - 2,5 раза.

Правда, от случайных отравлений алкоголем в текущем году умирают на 4% чаще. За 10 месяцев от этой причины умерли 5,5 тыс. Наибольший относительный прирост умерших среди всех причин смерти, по которым ведется учет, зафиксирован по причине гриппа и ОРЗ - 7%. От этого умерли 458 человек.

Наибольшее снижение смертности наблюдается от кишечных инфекций (18%), болезней нервной системы (14%) и туберкулеза (12%). При этом болезни нервной системы стали причиной смерти каждого 18-го умершего россиянина. Поэтому по данной причине сокращение абсолютной смертности стало наиболее весомым и составило половину всего сокращения смертности.

Как сообщало Накануне.RU, по снижению материнской смертности Россия обогнала США уже в три раза. Правда, это произошло не только благодаря значительному снижению смертности российских рожениц, но и большому росту материнской смертности в США.

При этом снижение смертности, несмотря на положительность этого явления, не может быть фактором улучшения демографической ситуации, а тем более естественного прироста населения. Оно характеризует уровень здравоохранения и социально-экономическую ситуацию в стране.