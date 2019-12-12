28 Сентября 2020
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ДТП на 294-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень (2019) | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" фура зацепила грузовик с алкоголем: один из водителей погиб

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области, авария случилась сегодня в первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги. По предварительным данным, у фуры "Ман", ехавшей из Тюмени в Екатеринбург, занесло прицеп, который ударил грузовик "Исудзу", принадлежащий сети алкомаркетов "Красное и Белое".

ДТП на 294-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень(2019)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Тот двигался по встречной полосе. После аварии коробки с алкоголем высыпались на дорогу.

В результате водитель "Исудзу" скончался на месте. В данный момент его личность устанавливается. О других пострадавших пока что не сообщается.

На участке, где случилось ДТП, сейчас организовано реверсивное движение.

ДТП на 294-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень(2019)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

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На трассе "Екатеринбург - Тюмень" фура зацепила грузовик с алкоголем: один из водителей погиб

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Теги: трасса, грузовик, ДТП, водитель



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