На трассе "Екатеринбург - Тюмень" фура зацепила грузовик с алкоголем: один из водителей погиб

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области, авария случилась сегодня в первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги. По предварительным данным, у фуры "Ман", ехавшей из Тюмени в Екатеринбург, занесло прицеп, который ударил грузовик "Исудзу", принадлежащий сети алкомаркетов "Красное и Белое".

Тот двигался по встречной полосе. После аварии коробки с алкоголем высыпались на дорогу.

В результате водитель "Исудзу" скончался на месте. В данный момент его личность устанавливается. О других пострадавших пока что не сообщается.

На участке, где случилось ДТП, сейчас организовано реверсивное движение.