Из одного из торговых центров Мегиона украли банкомат с 6 миллионами

В Мегионе сотрудники полиции ищут воров, которые вынесли из торгового центра банкомат с внушительной финансовой "начинкой", сообщила Накануне.RU глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина.

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Преступление совершено около 6 утра 11 декабря. Неизвестные пробрались в помещение ТЦ, где поодаль, отдельно от других банкоматов, стоял тот, на который покусились грабители. Им удалось вынести "жертву" из здания, погрузить в свой автомобиль и увезти. Владельцы хранилища денег обратились к силовикам только в 10.30 11 декабря.

"Во-первых, за это время замело следы. Во-вторых, украденный банкомат стоял в "слепой" зоне, съемки с камер не помогут. В-третьих, пострадавшие поздно обратились в полицию. Все это осложняет поиски. Добычей преступников стали лежавшие в банкомате 6 млн руб.", - сказала Абмайкина.