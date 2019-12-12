Депутаты курганской облдумы исправили бюджет региона на этот год

Депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании 12 декабря приняли во втором чтении законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Ко второму чтению параметры региональной казны за счет финансовой помощи из федерального центра увеличились более чем на 3,1 млрд руб. Расходы в 2020 году увеличатся на 4,1 млрд руб. На реализацию госпрограмм Курганской области запланировано 47,4 млрд руб., на выполнение нацпроектов сумма увеличилась до 8,5 млрд руб.

Таким образом, доходы областного бюджета составляют 46,9 млрд руб., расходы - 50,1 млрд руб., дефицит бюджета предусмотрен в сумме 3,1 млрд руб.

Также внесены правки в бюджет региона на этот год - речь идет о дополнительном финансировании из федеральной казны в сумме 1,1 млрд руб. - эти деньги пойдут на сбалансированность бюджета Курганской области.