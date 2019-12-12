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Политика В России
Счетная палата РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

Счетная палата: необходима реформа внутреннего финансового аудита госорганов

Система внутреннего финансового аудита госорганов, созданная в 2014 году, не достигает своих целей. Об этом заявила Счетная палата по итогам проверки 72 федеральных органов исполнительной власти.
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Целями внутреннего финансового аудита госорганов являются оценка надежности внутреннего финансового контроля, достоверность бюджетной отчетности, повышение экономности и результативности использования бюджетных средств. Но проверка показала, что внутренний финансовый аудит почти не дает никакой экономии средств.

По мнению ведомства, это связано с нехваткой кадров, их текучестью и низким уровнем подготовки. А профессиональное развитие сотрудников, осуществляющих аудит, в рамках госзаказа не проводится.

Интересно, что в среднем только каждый пятый отчет по итогам проверок соответствует требованиям. Чаще всего за аудит выдавались разные виды контроля.

Получив такие неутешительные результаты, Счетная палата пришла к выводу, что нужно трансформировать внутренний финансовый аудит во внутренний аудит деятельности органов власти. И нужно внести изменения в действующее законодательство, повысив статус аудитора и подчинив его деятельность напрямую руководителю федерального органа исполнительной власти.

В течение полугода Минфин готов подготовить соответствующий план действий.

Напомним, недавно Счетная палата обнаружила большие проблемы в лесной отрасли.

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Счетная палата: необходима реформа внутреннего финансового аудита госорганов

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Теги: счетная палата, финансовый аудит



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