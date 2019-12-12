Счетная палата: необходима реформа внутреннего финансового аудита госорганов
Система внутреннего финансового аудита госорганов, созданная в 2014 году, не достигает своих целей. Об этом заявила Счетная палата по итогам проверки 72 федеральных органов исполнительной власти.
Целями внутреннего финансового аудита госорганов являются оценка надежности внутреннего финансового контроля, достоверность бюджетной отчетности, повышение экономности и результативности использования бюджетных средств. Но проверка показала, что внутренний финансовый аудит почти не дает никакой экономии средств.
По мнению ведомства, это связано с нехваткой кадров, их текучестью и низким уровнем подготовки. А профессиональное развитие сотрудников, осуществляющих аудит, в рамках госзаказа не проводится.
Интересно, что в среднем только каждый пятый отчет по итогам проверок соответствует требованиям. Чаще всего за аудит выдавались разные виды контроля.
Получив такие неутешительные результаты, Счетная палата пришла к выводу, что нужно трансформировать внутренний финансовый аудит во внутренний аудит деятельности органов власти. И нужно внести изменения в действующее законодательство, повысив статус аудитора и подчинив его деятельность напрямую руководителю федерального органа исполнительной власти.
В течение полугода Минфин готов подготовить соответствующий план действий.
Напомним, недавно Счетная палата обнаружила большие проблемы в лесной отрасли.