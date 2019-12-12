28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
ректор УрГЭУ Яков Силин (2018) | Фото: Накануне.RU

К ректору УрГЭУ пришли из полиции. Силовиков интересовали студенты Якова Силина

ГУ МВД России по Свердловской области стало победителем премии "Лучший работодатель-партнер УрГЭУ".

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского Главка Валерий Горелых, ректор вуза Яков Силин в торжественной обстановке вручил руководителю управления по работе с личным составом полковнику внутренней службы Владимиру Тиряеву диплом и памятную статуэтку. По его сведениям, Уральский государственный экономический университет подписал с ГУ МВД Свердловской области договор о сотрудничестве, в рамках которого в подразделениях гарнизона студенты проходят практику.

Яков Силин и Владимир Тиряев(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Многих молодых людей, оказавшихся по воле случая даже на непродолжительное время в рядах органов внутренних дел, труд полицейских настолько привораживает, что они принимают решение связать свою дальнейшую судьбу с системой МВД. Парни и девушки во время стажировки осознают важность опасного, но, безусловно, благородного дела, сутью которого является защита интересов законопослушных граждан от посягательств разного рода жуликов и бандитов.

Учитывая, что комплектование гарнизона полиции профессионально подготовленными людьми является одним из приоритетных направлений, награда в виде диплома станет для кадровой службы Главка МВД дополнительным стимулом по активизации взаимодействия не только с УрГЭУ-СИНХ, но и с рядом других вузов региона на взаимовыгодных условиях. Ректору и всему творческому коллективу педагогов УрГЭУ огромное спасибо за поддержку, понимание и конструктивное сотрудничество", - заявил полковник Горелых.

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К ректору УрГЭУ пришли из полиции. Силовиков интересовали студенты Якова Силина

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Теги: УрГЭУ, полиция, МВД, премия



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